نتنياهو يطالب بفرض مزيد من العقوبات على إيران
حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القوى العالمية اليوم الإثنين، على زيادة العقوبات على إيران بصورة عاجلة، إذا ما مضت طهران قدماً في خطة لتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو
قوله في كلمة عقب إعلان إيران: "إذا نفذت إيران تهديداتها فعلى المجتمع الدولي
تفعيل آلية العقوبات المحددة سلفاً على الفور".
وكانت أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية
للطاقة الذرية، في وقت سابق اليوم، أن احتياطات اليورانيوم المخصب لدى إيران ستتجاوز
اعتباراً من 27 يونيو الحدود التي ينص عليها
الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في 2015، في خطوة نحو انتهاك الاتفاق
الذي انسحبت منه واشنطن.
وقال بهروز كمالوندي في مؤتمر صحافي بثه
التلفزيون الإيراني: "اليوم بدأ العد العكسي لتجاوز الـ300 كلغ لمخزونات اليورانيوم
المخصب، وخلال عشرة أيام أي في 27 يونيو، سنتجاوز هذه الحدود".
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