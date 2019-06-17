بيانات رسمية: تراجع الطلاق في المملكة 13.6% خلال العام

أظهرت بيانات وزارة العدل تراجع نسبة حالات الطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسبة 13.6%.





وبلغت عقود الزواج الموثقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 106419 عقد زواج، فيما بلغت حالات الطلاق الموثقة عبر محاكم المملكة منذ 1 محرم 1440هـ حتى نهاية شهر رمضان المنصرم 38365 صك طلاق، بينما كانت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 44409 صكوك طلاق، بما يعني تسجيل الطلاق نسبة انخفاض قدرها 13.6% في الأشهر التسعة من العام الهجري الحالي.



