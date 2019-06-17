حساب المواطن يرفع مبلغ دعمك في هذه الحالة!

يرفع برنامج حساب المواطن مبلغ دعم المواطنين في حالة زيادة عدد الأبناء عن 18، حيث أن عدد الأبناء فوق سن الـ18 لاعب رئيسي في ارتفاع مبلغ الدعم المخصص للأسرة بشكل كبير رغم تساوي الدخل، وفقا لما أوضحه مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ"مكة".

الأسرة ذات الأفراد فوق سن الـ18 سنة تحصل على مبلغ أعلى من الدعم رغم تساوي الدخل

أسرتان دخلهما 18 ألف ريال لكل أسرة 5 أبناء، ولكن الأولى لديها 3 أبناء فوق سن الـ18 والثانية جميع الأبناء دون الـ18 سنة.

الأولى

• زوجة

• 3 أبناء فوق الـ18 عاما

• 2 دون الـ18

الدعم: 1008 ريالات

الثانية

• زوجة

• أبناء دون الـ18 عاما

الدعم: 397 ريالا

الراتب 9123 ريالا

عدد أفراد الأسرة:

• زوجة

• أبناء: 2 تحت الـ18

المبلغ المستحق بناء على آلة الاستحقاق 622ريالا

تم الاعتراض على مبلغ الإيداع 483ريالا

الخلل

(المستفيد جاءته مولودة قبل شهرين وتم تحديث البيانات في حساب المواطن وتم إضافتها ضمن التابعين لكن مبلغ الإيداع اعتمد على أن المستفيد لديه ابن واحد).

ما هو حساب المواطن الذي يشغل بال السعوديين فور إنطلاقه في المملكة العربية السعودية، نهاية عام 2017، وكانت الدفعة الاولى في ديسمبر 2017، إليكم معلومات عن حساب المواطن من الألف للياء:





برنامج حساب المواطن وطني خالص، فقد أطلقته المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين في شكل مباشر، ويتشكل مقدار الدعم وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد، ويكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.





واتجهت الحكومة لتطبيق برنامج "حساب المواطن" من أجل تخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي المقبلة، والتي ستشمل رفع الدعم عن المنتجات النفطية والمياه والكهرباء.





وعملت الدولة على تحديد المستفادين من حساب المواطن الذين يمكنهم التسجيل بالبرنامج والحصول على الدعم مثل: الأسر السعودية، والأفراد المستقلين، بسكن خاص، والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وحاملو البطاقات الخاصة بالتنقل، وأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.





وتم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159 ريال.





كما أتاحت الدولة لفئات محددة من المواطنين التسجيل بالبرنامج، فمثلا يحق للأم الأرملة والمطلقة ومثيلاتهما والحاضنة لأطفالها التسجيل في بوابة حساب المواطن الرسمية كمستفيدة رئيسية ولها الحق أيضاً في إضافة أبنائها.





وبالمثل بالنسبة للزوج المقيم بمنزل والديه فله حق التسجيل وإضافة الأفراد التابعين له والذي يمثل بالنسبة لهم رب الأسرة.





والدخل الشهري هو المعيار للحصول على الدعم، وقسمت الدولة الشرائح بالبرنامج وفق 5 فئات، وجاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم الشهرية، من صفر وحتى 8699 ريال، والثانية من 8700 وإلى 11999 ريال، والثالثة من 12000 إلى 15299 ريال، والرابعة من 15300 إلى 20159 ريال، وجاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160 ريال.





ويقوم البرنامج بإطلاق حاسبة رسمية تحدد نصيب وقيمة كل فرد من الدعم، ويتم إطلاقها بعد إقرار السياسات؛ والتي تبيّن مقدار الدعم بعد إدخال المواطن بيانات الدخل والأسرة، وتختلف طريقة احتسابها للدعم، عن الطريقة الحسابية التي أشيعت عن تحديد نصيب كل فرد بناء على دخله، وإنما تقوم الحاسبة الرسمية بناء على متغيرات مختلفة تتوقف على بيانات المواطن المسجلة بالبرنامج بحتساب قيمة الدعم الصحيحة.





وفقا للحساب الرسمي للبرنامج فإن تحديد قيمة استحقاق حساب المواطن تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وتركيبتها، ويتم الإعلان عنها بعد إقرار السياسات، والتي تكشف بعد إقرارها جميع التفاصيل، سواء الشرائح التي يشملها الدعم أو مقدار الدعم، إضافة إلى الدخل المحتسب وأهلية الاستحقاق وغيرها من التفاصيل.





وأعلن برنامج حساب المواطن أن الصرف ليس بأثر رجعي وإنما سيكون عن طريق المبادرة في التسجيل، بحيث يحصل الأفراد الذين سجلوا مبكرا في الدفعة الأولى للصرف، ويحصل المتأخرين في التسجيل على البدل بالدفعات التالية.





وأكدت الوزارة أن التسجيل لا يزال متاحا أمام الجميع على مدى 24 ساعة يومياً، عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وهي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين بالبرنامج.





وقد تم تسجيل 12 مليون مواطن بالبرنامج، وفقا للمعلن عنه، ويمثلون ما يزيد على نصف السكان المحليين، لتعويضهم، في عام 2017





ويقوم البرنامج بصرف البدل النقدي للمستفيدين بشكل شهري عبر حساباتهم البنكية، ومن المتوقع أن يتم مراجعته دوريا والأخذ في الاعتبار متغير عدد أفراد الأسرة، وارتفاع تكلفة المعيشة.





يصل المبلغ المعتمد للبرنامج إلى نحو 1.7 مليار ريال، وفقا لما تم تداوله بشكل غير رسمي، ويبلغ عدد المستفيدين بلغ 3.6 مليون رب أسرة، فيما بلغ عدد التابعين 8.09 مليون تابع.





توقع صندوق النقد الدولي، أن تبلغ التكلفة السنوية لبرنامج التعويضات نحو 33 مليار ريال بحلول عام 2020، متى استكملت عملية تصحيح الأسعار، لافتا إلى أنه بالرغم من أن حجم المساعدات لم يتقرر بعد، تشير التقديرات إلى أن مجموع التكلفة الكلية يصل إلى 26 مليار ريال خلال الفترة 2017 – 2020.





تميزت المملكة العربية السعودية عن الدول الأخرى بالإعلان عن برنامج حساب المواطن؛ لأنه يعتبر الوحيد خليجيا الذي يعوض المستحقين مباشرة عن ارتفاع الأسعار، لأنها بهذا الشكل تنجح المملكة في تقيم الدعم لمستحقيه، والذي يصل لـ 100% للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود.