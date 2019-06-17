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شاهد.. متظاهرو هونج كونج يفسحون لسيارة إسعاف فى ثوانى.. ديلى ميل: يشبه انشقاق البحر لموسى

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:36 م
شاهد.. متظاهرو هونج كونج يفسحون لسيارة إسعاف فى ثوانى.. ديلى ميل: يشبه انشقاق البحر لموسى
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خاطر عبادة
 
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حاز متظاهرو هونج كونج، على إشادة الجميع بعد أن أظهر مقطع فيديو بحراً من المتظاهرين وهم يفسحون الطريق لسيارة إسعاف، الأحد، وحظت بانتشار واسع.

وقال المتظاهرون إن ما يقرب من مليونى شخص تظاهروا عبر المدينة التى تتمتع بحكم ذاتى وتابعة لسيادة الصين، فى احتجاجات ضد قرار التسليم المثير للجدل، والذى يضيف المزيد لتحكم بكين بالمدينة ذاتية الحكم، ورفع المتظاهرون من حجم مطالبهم لعزل حاكمة الإقليم بعد وفاة شخص لدى محاولته كشف لافتة على سقف مركز تسوق الأحد.

ووقع الفيديو قرب مجمع الحكومة المركزية مساء الأحد، ويظهر المحتجين وهم ينشطرون نصفين لكى يفسحوا الطريق لمرور سيارة إسعاف، وقارن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى المشهد، بأنه كما لو كان يشبه شق البحر الأحمر لسيدنا موسى "عليه السلام"، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.

 
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