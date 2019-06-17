مانشستر يونايتد يصارع برشلونة وريال مدريد على صفقة نيمار

دخل مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مفاوضات مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لضمه لصفوف الفريق في الصيف الجاري.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن مانشستر يونايتد يتجه إلى ضم نيمار من باريس سان جيرمان لتدعيم صفوفه في ظل رغبة بول بوجبا في الرحيل عن الفريق نحو ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن بيع الفرنسي بوجبا لريال مدريد مقابل 150 مليون يورو سوف يوفر لمانشستر يونايتد المال لضم نيمار من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وكان مانشستر يونايتد قريب من ضم نيمار دا سيلفا في صيف 2016 لكن الصفقة لم تتم بعد تراجع البرازيلي عن قراره بالرحيل عن برشلونة.