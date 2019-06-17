ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

نهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الاثنين، مرتفعة بشكل جماعي، حيث سجل المؤشر العام نمواً بنحو 0.06 بالمائة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.04 و0.07 على الترتيب.





وارتفعت سيولة البورصة اليوم 32.5 بالمائة إلى 29.32 مليون دينار مقابل 22.13 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول 13.5 بالمائة إلى 141.2 مليون سهم مقابل 124.44 مليون سهم بجلسة الأحد.





وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.86 بالمائة، يليه البنوك بنحو 0.41 بالمائة، فيما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات اليوم يتصدرها التأمين بواقع 1.96 بالمائة.





وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 8.38 بالمائة، فيما تصدر سهم "التمدين الاستثمارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.02 بالمائة.





وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 27.53 مليون سهم بقيمة 7.21 مليون دينار، مرتفعاً 1.54 بالمائة.