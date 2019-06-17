ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:34 م
ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات
بورصة الكويت
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
نهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الاثنين، مرتفعة بشكل جماعي، حيث سجل المؤشر العام نمواً بنحو 0.06 بالمائة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.04 و0.07 على الترتيب.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم 32.5 بالمائة إلى 29.32 مليون دينار مقابل 22.13 مليون دينار بالأمس، كما زادت أحجام التداول 13.5 بالمائة إلى 141.2 مليون سهم مقابل 124.44 مليون سهم بجلسة الأحد.

وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.86 بالمائة، يليه البنوك بنحو 0.41 بالمائة، فيما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات اليوم يتصدرها التأمين بواقع 1.96 بالمائة.

وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 8.38 بالمائة، فيما تصدر سهم "التمدين الاستثمارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.02 بالمائة.

وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 27.53 مليون سهم بقيمة 7.21 مليون دينار، مرتفعاً 1.54 بالمائة.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور