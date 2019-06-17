مؤشر"دبي "يغلق عند مستوى 2614.31 نقطة بختام جلسة الأثنين
الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:28 م
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
أرتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 2614.31 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 96 مليون سهم محققة ما قيمته 114.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2481 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 19 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1%%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.51%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 3.86%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 8.57%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.70%.
Advertisements
- هبوط بورصة دبي بختام تعاملات جلسة الثلاثاء
- مؤشر دبي يصل لمستوى 2767.1 نقطة بختام جلسة اليوم
- مؤشر دبي يهبط 0.56% بختام جلسة الأربعاء
- مؤشر"دبي "يصعد 1.04% بختام جلسة اليوم
- مؤشر دبي يصل لمستوى 2589.68 نقطةبختام أخر الأسبوع
- سوق دبي يتزين بالأخضر بختام جلسة منتصف الأسبوع
- مؤشر دبي يصعد 1.17% بختام جلسات أول الأسبوع
- مؤشر دبي يصعد 0.90% بختام جلسة للأثنين
- مؤشر دبي يصعد 0.02% بختام جلسة اليوم
- تراجع مؤشر"دبي" بنسبة 0.72% بختام جلسة اليوم