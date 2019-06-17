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مؤشر"دبي "يغلق عند مستوى 2614.31 نقطة بختام جلسة الأثنين

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:28 م
مؤشردبي يغلق عند مستوى 2614.31 نقطة بختام جلسة الأثنين
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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أرتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.28 نقطة ليغلق عند مستوى 2614.31 نقطة.

 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 96 مليون سهم محققة ما قيمته 114.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2481 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 19 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1%%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.51%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 3.86%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 8.57%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.70%.
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