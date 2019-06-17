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اسعار النفط ترتفعلا إلى 62 دولار بعد تصاعد التورترات العالمية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:26 م
اسعار النفط ترتفعلا إلى 62 دولار بعد تصاعد التورترات العالمية
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ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات عقب هجوم على ناقلات الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتا إلى 62.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت في وقت سابق نحو 0.4 بالمئة. وكان الخام قد صعد 1.1 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 52.54 دولار للبرميل، متخلية عن بعض مكاسبها المبكرة. وكانت قد ارتفعت 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقفزت الأسعار نحو 4.5 بالمئة يوم الخميس، بعد الهجوم على ناقلتي نفط قرب إيران ومضيق هرمز.

ومما يدعم الأسعار أيضا التعليقات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مطلع الأسبوع الحالي، وقال فيها إن من المرجح أن تجتمع أوبك في الأسبوع الأول من يوليو تموز، آملا بأن تتوصل إلى اتفاق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
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