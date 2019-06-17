٢٠٥ درجة للقبول في تنسيق الثانوية العامة بالجيزة.. و٢١٠ للتعليم الصناعي‎

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني، بأنواعه للعام الدراسي 2019-2020 حيث تم تحديد 205 درجة للقبول بالثانوى العام بالمحافظة.





كما اعتمد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعي فقد تم تحديد 210 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم و178 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية و181 درجة للميدان الصناعية بنات والجيزة والهرم بنات و175 درجة للصف وطهما واطفيح ونكلا وابورواش ووردان وأبوغالب والكداية والحوامدية والمنوات والعياط و150 درجة للباويطى والمناجم و 210 درجة للبرمبل الصناعية و 250 درجة لــ 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.





كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي، حيث تم تحديد 165 درجة للجيزة الزراعية و162 درجة للثانوية الزراعية المهنية و156 درجة لأطفيح وطهما وأبو غالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية، إضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم التجاري والفندقي 200 درجة للهرم الفندقية الرسمية و210 درجة للجيزة الفنية المتقدمة (5 سنوات) و185 درجة لــ6 أكتوبر الفندقية الفندقية المتقدمة (5 سنوات) و185 درجة للشيخ زايد الفندقية و180 درجة للهرم الفندقية المهنية و178 درجة للصف الفنية المتقدمة و166 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال و160 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط و 140 درجة للباويطى التجارية والتجارى الخاص وفصول الخدمات و 140 درجة لمدارس التعليم الخاص تجارى وفندقى و140 درجة لفصول الخدمات للتعليم التجارى.



