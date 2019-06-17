سامي عبدالهادي: إصدار قانون التأمين الاجتماعي خلال أيام

قال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن العمالة غير المنتظمة بقوانين التأمين الإجتماعي والمتمثلة في الباعة الجائليين وأصحاب الأراضي الزراعية الأقل من فدان، يقوموا بدفع اشتراك رمزي يعادل 7% من الحد الأدني للأجر التأميني.





وأضاف عبدالهادي، في تصريحات لبوابة 'الفجر'، علي هامش توقيع بروتوكول مع مؤسسة مصر الخير لسداد مديونيات التأمينات للعمالة غير المنتظمة واصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر ، أن الأشخاص غير المشتركين بالتأمين، الذين بلغ عمر المعاش '65 عاما' يقوم بتسديد الأشتراكات السابقة ويصرف له المعاش، وأما إن توفي قبل الأشتراك بالتأمين يجيز له القانون سعي الورثة للحصول علي التأمين من خلال الإشتراك.





وأوضح أن من ضمن العمالة الغير منتظمة "عمال المقاولات"، والمقدرة بأكثر من 3 مليون شخص، مضيفا عدم تقدير العمال خطورة العمل وعدم الوعي بأهمية التأمين عليه.





وأشار إلي أنه يتم العمل علي قانون التأمين الاجتماعي الذي سيصدر قريبا بعد عرضه علي مجلس الوزراء خلال أيام، مؤكدا أنه سيتم الاعلان عنه فور الإنتهاء منه في الجريدة الرسمية، بالاضافة إلي تنظيم حملة إعلانية ومنظومة آلية تسمح للعامل من تسجيل بياناته علي قاعدة الإشتراكات.





وتابع: أن عدد المؤمن عليهم في منظومة التأمين الأجتماعي من عمال المقاولات 265 ألف، مشيرا إلي أن كل من يشترك يطبق عليه الزيادة المعلنة، بالإضافة إلي تطبيق الزيادة للحد الأدني للمعاشات من 750 إلي 900 جنيه مصريا مقررة يوليو المقبل.





وأوضح أن التكلفة السنوية تقدر بمبلغ 28 مليار و100 مليون جنيه مصري، بأجمالي 9 مليون و900 ألف مستفيد.





وأشار عبدالهادي أن الشباب الخريجين حديثا لابد من كتابة جهة العمل بالبطاقة الشخصية للحصول علي التأمين الإجتماعي، مشددا علي أهمية التصديق بالبطاقة من جهة العمل.





وأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص، أن البروتوكول الذي تم توقيعه للعمل علي فك كرب المتعثرين علي سداد التامينات خاصة للعمالة غير المنظمة او اصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر، غرضه الاشتراك فى فك كرب المتعثرين من المؤمن عليهم غير القادرين على سداد المبالغ المستحقة عليهم للصندوق والتى تحول بين صرف معاشاتهم وفقا لاحكام القانون، فى اطار الاهتمام بقضية الغارمين من المؤمن عليهم من العمالة غير المنظمة او اصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر والصغيرة ممن عليهم مديونيات للصندوق نتيجة التعثر فى سداد رسوم التأمينات المستحقة عليهم مما ترتب عيه تعذر الحصول على معاشاتهم نتيجة عدم سداد اموال التأمينات على ان تكون الاولوية الاسر الاكثر احتياجا.





ومن جانبه اوضح محسن محجوب امين صندوق "مؤسسة الخير " ، أن المؤسسة ستقوم ببحث حالات المتعثرين منهم اجتماعياً وقانونياً ممن تعثرو فى سداد التأمينات لدى الصندوق وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث هذه الحالات وسداد ما عليهم من ديون وكذلك إنهاء القضايا المرفوعة عليهم وفقاً للمعايير التي يطبقها في هذا الخصوص ، مشيرا إلي أنه يتم استهداف سداد ديون العديد من فئات الغارمين المؤمن عليهم ومن أصحاب المنشأت الفردية والمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر الذين تعثرو فى سداد التأمينات المستحقة عليهم لدى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومن الاسر الأكثر احتياجا وبالتالى لم يتمكنو فى صرف المعاشات المستحقة لهم بعد بلوغ السن القانونى، حيث ستقوم المؤسسة بسداد الديون المستحقة عليهم حتى يتمكنو فى صرف المعاشات المستحقة لهم.

واشار محجوب الى ان بين الفئات المستهدفة ايضا من خلال البروتوكول الارامل الذى توفى أزواجهم المؤمن عليهم لدى المنشآت الفردية او المشروعات ولم يستطيعو صرف المعاشات المستحقة لهم بسبب عدم تمكنهم فى سداد ما عليهم من رسوم لهيئة التأمينات ،حيث ستقوم المؤسسة بسداد المديونيات المستحقه عليهم لتمكن الاسرة فى صرف المعاشات وذلك فى اطار توفير حياة كريمة لهؤلاء الاسر من خلال توفير دخل ثابت لهم يعينهم على اعباء الحياة ويساعدها فى الإنفاق على اطفالهم .



