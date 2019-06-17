مدير أمن الفيوم يتفقد التمركزات الأمنية بدائرة مركزي ابشواى ويوسف الصديق "صور"

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قام اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم بجولة تفقدية شمِلت المرور علي التمركزات الامنية بدائرة مركزي ابشواى ويوسف الصديق.



أكد سيادته خلالها علي جميع القوات بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه.



كما قام بتوعيتهم بواجباتهم المنوطة بهم في ظل المرحلة الراهنة واكد علي دوام الاستعداد لكافة الاحتمالات واليقظة التامة.



وجاء ذلك في إطار توجيهات السيد الفاضل وزيرالداخلية باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة أماكن الخدمات الشرطية.

