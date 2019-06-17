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الأرصاد توجه نصائح للمواطنين: الجمعة المقبلة بداية فصل الصيف رسميا

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:23 م
الأرصاد توجه نصائح للمواطنين: الجمعة المقبلة بداية فصل الصيف رسميا
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن يوم الجمعة القادمة هو بداية فصل الصيف رسميًا، موضحة أنه اعتبارًا من اليوم هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أنه بنهاية الأسبوع ستكون درجات الحرارة أعلي من معدلاتها الطبيعية بنحو 4 درجات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، مما سيزيد من شعورنا بحرارة الطقس.

وناشدت المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من الظهر إلى العصر، وارتداء ملابس قطنية، مع شرب كميات كبيرة من المياه.

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