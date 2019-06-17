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ضبط محاولة لتهريب ممتلكات تحت التحفظ بميناء دمياط

الإثنين 17/يونيو/2019 - 01:23 م
ضبط محاولة لتهريب ممتلكات تحت التحفظ بميناء دمياط
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هند الشيال
 
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تمكن أمن ميناء دمياط، اليوم الإثنين من ضبط واقعة استيلاء على ممتلكات تحت التحفظ بميناء دمياط، حيث قام مركز العمليات والمراقبة بالكاميرات بالتنسيق مع إدارة الأمن بهيئة الميناء برصد عملية تحميل الممتلكات على عدد 6 سيارات نقل.

وبالعرض على، الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وجه بتتبع الواقعة لحين ضبطها قبل خروجها من الميناء والوقوف علي المتورطين ثم إحالة الواقعة إلي جهات التحقيق المختصة.

وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا للتحقيق فيها.
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