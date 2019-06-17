لماذا تلجأ أبواق قطر لسب الخلفاء الراشدين والصحابة؟

ضجة عارمة، صاحبت مقطع الفيديو المتداول من قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من لندن، يظهر فيه المفكر أحمد صبحى منصور، مع الكاتب بلال فضل، وهو يسئ للخلفاء الراشدين والصحابة ويصفهم بالجواسيس.

الإساءة للصحابة

البداية، حينما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تبث من لندن، يظهر فيه المفكر أحمد صبحى منصور، مع الكاتب بلال فضل، وهو يسئ للخلفاء الراشدين والصحابة ويصفهم بالجواسيس.

الفيديو المتداول، قال فيه ضيف القناة :" إن الخلفاء الراشدين "جواسيس زرعتهم قريش للتجسس على النبى"، الأمر الذي أثار غضب شديد من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمقاطعة القناة الإخوانية والمعادية والتي تمولها قطر، ويترأسها عزمى بشارة.

سبب الإساءة

تلجأ الأبواق الإعلامية القطرية، لإثارة الجدل، والإساءة لرموز وزعماء الدول العربية، وإلحاق التهم بهم، حتى وصل الأمر بهم للإساء للخلفاء الراشدين، للظهور على الساحة من جديد.

وظهرت تلك الأهداف جليًا، حينما استضاف بلال فضل في آخر حلقات برنامجه "عصير الكتب" المفكر "أحمد صبحي منصور"، الذي قال إن "السياسة ما دخلت في شيء إلا أفسدته"، واستشهد على عبارته بتفسير الآية القرآنية القائلة "وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) من سورة التوبة، وزعم أنها تقصد الصحابة الذين كانوا مقربين من النبي حينها وأصبحوا لاحقا هم الخلفاء الراشدين للدولة الإسلامية في أول عهدها بعد وفاة الرسول.

وتسببت الحلقة في الجدل الواسع حول الجملة التي قالها "منصور" واعتبروها إهانة "للخلفاء الراشدين" للدولة الإسلامية، حيث اتهمهم فيها بكونهم "جواسيس"، وهو ما لم يعارضه بلال فضل مقدم البرنامج.

اعتذار القناة

وبعد تك الضجة، سعت قناة "التلفزيون العربي"، لتبييض وجهها، مقدمة اعتذارًا رسميًا لجمهورها عن ما ورد من أحد ضيوفها في برنامج عصير كتب الذي يقدمة الكاتب المصري بلال فضل.

وبينت إدارة القناة أنه تم حذف الحلقة والاعتذار عن عدم تنبيه المحرر إلى هذه الجملة قبل بثها "الجملة المسيئة للخلفاء الراشدين".