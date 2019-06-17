الأهلي السعودي يطلب 5 ملايين دولار لبيع "دياز" لريفر بليت

كشفت تقارير صحفية تشيلية عن أن اللاعب باولو دياز سيجبر ناديه الأهلي السعودي على موافقة انتقاله إلى فريق ريفر بليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "peloteroschile التشيلية إلى موافقة النادي الأهلي على طلب المدافع التشيلي وبدء التفاوض مع ريفر بليت.

كما أصر مدرب ريفر بليت مارسيلو جالاردو على الحصول على المدافع التشيلي لضمه إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي اشترط الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، لكن ضغوط دياز يمكن أن تقلل هذا المبلغ.