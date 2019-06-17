ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي السعودي يطلب 5 ملايين دولار لبيع "دياز" لريفر بليت

الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:02 م
الأهلي السعودي يطلب 5 ملايين دولار لبيع دياز لريفر بليت
باولو دياز
Advertisements
طباعة
أميرة فطيم
 
Advertisements

كشفت تقارير صحفية تشيلية عن أن اللاعب باولو دياز سيجبر ناديه الأهلي السعودي على موافقة انتقاله إلى فريق ريفر بليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأشارت صحيفة "peloteroschile التشيلية إلى موافقة النادي الأهلي على طلب المدافع التشيلي وبدء التفاوض مع ريفر بليت.

 

كما أصر مدرب ريفر بليت مارسيلو جالاردو على الحصول على المدافع التشيلي لضمه إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية.

 

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي اشترط الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، لكن ضغوط دياز يمكن أن تقلل هذا المبلغ.

Advertisements
المزيد عن: ريفر بليت باولو دياز اهلي جدة الاهلي السعودي اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور