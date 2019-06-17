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أول قرارات برانكو بعد توقيعه مع الأهلي

الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:22 م
أول قرارات برانكو بعد توقيعه مع الأهلي
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كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن أول قرارات الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني السابق لفريق بيرسبوليس، بعد توقيعه عقدٍ لتدريب أهلي جدة.

وكانت أنباء أكدت نجاح مسؤولو الأهلي، مساء أمس، في التوقيع مع برانكو، بدعم من الأمير منصور بن مشعل، والذي كان ينوي الترشح لرئاسة النادي، ولكنه تراجع عن قراره مؤخراً.

وتواجد برانكو في النمسا، والتي ستشهد إقامة معسكر الأهلي، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للمعسكر الذي سينطلق بعد أيام قليلة، تمهيداً للإعداد للموسم الجديد.

 وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن برانكو سيصل إلى جدة في 28 يونيو الجاري، لقيادة تدريبات الأهلي، قبل أن ينطلق المعسكر الخارجي في الفترة من  5 إلى 24 يوليو المقبل.
وأوضحت الصحيفة السعودية، أن برانكو قرر تغيير الملعب المخصص للتدريب لرصده بعض المشكلات، ما أفضى إلى تأمين ملعب آخر، خلال معاينته لتجهيزات المعسكر الخارجي لفريق الأهلي.

وتولى إيفانكوفيتش تدريب فريق بيرسبوليس منذ عام 2015، وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق، حيث قاده للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي ولكنه ودع اللقب على يد كاشيما انتلرز الياباني، كما توج بلقب الدوري المحلي بالموسم المنصرم.

وعمل الكرواتي برانكو مدرباً للعديد من الأندية، بدايةً من هانوفر الألماني ومنتخب إيران ودينامو زغرب الكرواتي، وشاندونج الصيني والوحدة الإمارتي، حتى قاد بيرسبوليس.
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