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أحوال الطقس لليوم الإثنين

الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:22 م
أحوال الطقس لليوم الإثنين
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محمد وليد الجموسي
 
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يكون طقس اليوم الاثنين 17 جوان 2019، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب مع أمطار محلية وتكون مؤقتا رعدية بعد الظهر إمكانية تساقط البرد بأماكن مع حدودة.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وأثناء ظهور السحب الرعدية ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 25 و 31 درجة بالشمال والمناطق الساحلية وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب.
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