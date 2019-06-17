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النهضة تختار أعضاء قائماتها الأولية للانتخابات التشريعية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:18 م
النهضة تختار أعضاء قائماتها الأولية للانتخابات التشريعية
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محمد وليد الجموسي
 
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أنهت حركة النهضة يوم أمس الأحد 16 جوان 2019، إنجاز الجلسات الانتخابية الداخلية لافراز أعضاء قائماتها الأولية للانتخابات التشريعية المقبلة بمختلف الدوائر داخل البلاد وخارجها.
تقدم للمنافسة عن هذه المقاعد ما يزيد عن 700 مرشحا من قيادات الحركة وفعالياتها المركزية والجهويّة والمحليّة، وقد دارت جميع الجلسات في أجواء تنافسية نزيهة وشفافة تشرف الحركة وتعكس تشبث مناضليها باعتماد الاليات الديمقراطية في إدارة شؤون الحزب ومؤسساته.
وأكدت الحركة أن مكتبها التنفيذي سيتولى لاحقا انطلاقا من هذه النتائج تشكيل القائمات النهائية التي ستخوض الاستحقاق التشريعي المقبل وفق اللوائح المنصوص عليها.
ودعت النهضة مناضليها الى الإتجاه صفا واحداً الى الميدان الأساسي للتنافس على تمثيل الشعب و الى الالتحام بالمواطنين والالتصاق بهمومهم اليومية والعمل على حل المشاكل العالقة في مختلف المجالات والوقوف امام كل محاولات استغلال حاجات المواطنين للالتفاف على التجربة الديمقراطية الوليدة والاضرار بها.
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