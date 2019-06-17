الهند تفرض تعريفات جمركية على 28 منتجاً من الولايات المتحدة

قررت الهند تطبيق تعريفات جمركية على 28 منتجاً من الولايات المتحدة، رداً على الرفض الأمريكي لاستثناء نيوديلهي من التعريفات المرتفعة على الصلب والألومنيوم.





وأعلنت الحكومة الهندية يوم السبت الماضي أن التعريفات الجديدة ستصل عند مستوى 120 بالمئة، وتشتمل على منتجات مثل التفاح والليمون.





وفي يونيو 2018 كانت الهند أعلنت تلك التعريفات لكن المحادثات التجارية تسببت في تأخيرها.





وفي بداية الشهر الجاري أعلنت إدارة دونالد ترامب انتهاء التسهيلات التجارية على سلع شحنها الهند للولايات المتحدة اعتباراً من 2017 وقيمتها تصل إلى 5.7 مليار دولار.





وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والهند في العام الماضي مستوى 142 مليار دولار، وهو سبعة أضعاف حجمها في عام 2001.





وشدد بيان الحكومة الهندية على أن ذلك القرار كان ضروري بهدف خدمة المصلحة العامة.



