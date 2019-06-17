الهند تفرض تعريفات جمركية على 28 منتجاً من الولايات المتحدة
الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:08 م
Advertisements
Advertisements
قررت الهند تطبيق تعريفات جمركية على 28 منتجاً من الولايات المتحدة، رداً على الرفض الأمريكي لاستثناء نيوديلهي من التعريفات المرتفعة على الصلب والألومنيوم.
وأعلنت الحكومة الهندية يوم السبت الماضي أن التعريفات الجديدة ستصل عند مستوى 120 بالمئة، وتشتمل على منتجات مثل التفاح والليمون.
وفي يونيو 2018 كانت الهند أعلنت تلك التعريفات لكن المحادثات التجارية تسببت في تأخيرها.
وفي بداية الشهر الجاري أعلنت إدارة دونالد ترامب انتهاء التسهيلات التجارية على سلع شحنها الهند للولايات المتحدة اعتباراً من 2017 وقيمتها تصل إلى 5.7 مليار دولار.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والهند في العام الماضي مستوى 142 مليار دولار، وهو سبعة أضعاف حجمها في عام 2001.
وشدد بيان الحكومة الهندية على أن ذلك القرار كان ضروري بهدف خدمة المصلحة العامة.
وأفادت الصحف الهندية أن التعريفات الجمركية الجديدة ستدر إيرادات إضافية بقيمة 217 مليون دولار، وتنضم الهند بذلك إلى قطار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
Advertisements
المزيد عن: الهند التعاون الهندى الامريكيى الاقتصاد اليوم الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد اليوم في مصر اخبار اقتصاد مصر اليوم
- بكين ترد الصفعة لواشنطن.. وتفرض تعريفات جمركية ضد 128 منتج أمريكى
- كندا تعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية
- الصين تفرض تعريفات جمركية انتقامية على منتجات أمريكية بـ50 مليار دولار
- المكسيك تفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الولايات المتحدة
- دراسة: الحرب التجارية قد تخفض الناتج الإجمالي العالمي 3%
- الهند تفرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأمريكية في سبتمبر
- الهند تفرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأمريكية
- ترامب: أمريكا ستفرض تعريفات بقيمة 11 مليار دولار على منتجات الاتحاد الأوروبى
- غدًا.. الهند تبدء في تحصيل رسوما جمركية إضافية على 28 سلعة أمريكية
- الهند تفرض رسوماً جمركية إضافية على 28 سلعة أمريكية