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البنك المركزى يطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه

الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:04 م
البنك المركزى يطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه
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طرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه، الأولى بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
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