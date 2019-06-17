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انخفاض أسعار النفط مع مخاوف تراجع الطلب

الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:09 م
انخفاض أسعار النفط مع مخاوف تراجع الطلب
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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين مع مخاوف تراجع الطلب الذي قد ينتج من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي الأسبوع الماضي خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري بمقدار 100 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً.
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