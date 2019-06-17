سييرا يقرر التخلص من بعض المحترفين في اتحاد جدة

اختار التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق الاتحاد، بعض اللاعبين الأجانب، للرحيل عن صفوف فريق "العميد"، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت أنباء ترددت عن تفعيل أصحاب القرار في نادي الاتحاد، بند تمديد تعاقد سييرا لمدة موسم إضافي، وذلك بعد نجاحه مع الفريق وتحقيقه الأهداف المطلوبة في الموسم المنصرم.





وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن سييرا طلب من مسؤولي الاتحاد، التخلص من بعض اللاعبين المحترفين، في "ميركاتو" الصيف، على رأسهم الثنائي جاري رودريجيز، والإيفواري سيكو سانوجو.





وأضافت الصحيفة، أن المدرب التشيلي يسعى للبحث عن بدائل هؤلاء المحترفين في دول أمريكا الجنوبية، مشيرةً إلى أن سييرا يستهدف ضم اللاعبين من بلاده تشيلي.





وكان رودريجيز جناح الفريق "28 عاما"ً، انتقل لصفوف "العميد" قادماً من جالطة سراي التركي، في يناير 2019 أيضاً، ويتبقى في عقده 4 سنوات ونصف.





كما سانوجو لاعب الوسط الذي يبلغ ال30 عاماً، انضم إلى الاتحاد في يناير 2019 الماضي، قادماً من صفوف يانج بويز النيوزيلندي، بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2022.