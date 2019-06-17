"فيسبوك" تكشف عن تحديث جديد خاص بالتعليقات
الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:05 م
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تعتزم شركة "فيس بوك" الأمريكية إطلاق تحديث جديد على منصتها، خاص بالتعليقات، وفق ما ذكر موقع "ديلي ستار".
والتحديث الجديد، يقوم على أساس تحديد التعليقات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الظهور، وعدم عرض كل التعليقات دفعة واحدة.
وذكرت "فيس بوك" على مدونتها "نعمل دائمًا على ضمان أن يقضي الناس وقتًا نافعًا على فيسبوك. ومن الطرق التي نفعل بها ذلك: الترتيب، الذي يعزز المحادثات الهادفة، من خلال إظهار المنشورات والتعليقات الأكثر صلة بالمستخدمين".
وأضافت "نجري اليوم تحديثًا لتحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، ونريد أن نوضح كيف يعمل هذا، وكيف يمكن للصفحات والأشخاص التحكم في إعدادات ترتيب التعليقات الخاصة بهم".
وترى "فيسبوك" أن نظام الترتيب يعد ضروريًا لمنشورات الأشخاص والصفحات، ذات الآلاف أو الملايين من المتابعين، مما يساعد المستخدمين على العثور على التعليقات الهادفة، من بين المئات من التعليقات غير المفيدة.
أما عن العوامل التي ستساهم في ترتيب التعليقات، فهي النزاهة وما يريد الناس رؤيته في التعليقات ومدى تفاعلهم معها.
كما أن النظام الجديد قد يكون مهما للمشاهير والعلامات التجارية الشهيرة الذين يحصلون عادة على آلاف التعليقات، وتكون عادة جل التعليقات في هذه الصفحات عبارة عن رموز تعبيرية ورسوم مضحكة وتعليقات غير هادفة.
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