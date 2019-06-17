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عاجل: وزير الداخلية": اهتمام بالغ من "السيسي" بأمم أفريقيا.. وستخرج بـ"صورة حضارية متميزة"

الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:09 م
عاجل: وزير الداخلية: اهتمام بالغ من السيسي بأمم أفريقيا.. وستخرج بـصورة حضارية متميزة
وزير الداخلية
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هبة عبد الحفيظ
 
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عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وفي بداية الاجتماع وجَّه السيد الوزير الشكر والتقدير للجهود التي بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كافة الفعاليات الكبرى التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن ما أظهرته القوات المُشاركة في تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من إنضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.

وأكد أن ملف البطولة يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهه لكافة أجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات التى تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع.

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها أجهزة وزارة الداخلية وإاتدت عناصرها إلى كافة محافظات الجمهورية لاسيما المحافظات التي ستشهد فعاليات البطولة، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والضيوف والجماهير واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية والمنشآت الرياضية وإحكام الرقابة على الطرق والمحاور وتسهيل دخول وخروج المشجعين للمباريات.

ووجه "توفيق"، باتخاذ كافة التيسيرات اللازمة في استقبال مشجعي المنتخبات المشاركة بكافة الموانىء والمطارات. 

وفي نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته الكاملة في قدرة وكفاءة رجال الشرطة على تنفيذ محاور خطط التأمين بما يسهم في خروج البطولة بالصورة الحضارية المتميزة، التي تعكس مدى التطور والإنجاز الذى حققته الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
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