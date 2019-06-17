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محافظ الإسكندرية يكلف مديرية الطرق بتطوير شارع "المكس" (صور)

الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:03 م
محافظ الإسكندرية يكلف مديرية الطرق بتطوير شارع المكس (صور)
اللقاء
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محمد رجب - دينا حسن
 
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كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الأثنين، مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع رؤساء الأحياء المعنية وإدارة المرور؛ لوضع برنامج ومخطط زمني للبدء في أعمال رفع كفاءة شارع المكس بالكامل من بداية كوبري التاريخ القباري وحتى الكيلو 21.

وناقش "قنصوة"، أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للرصف بالمحافظة للعام المالي الحالي، خلال الاجتماع الدوري، الذي عقده للوقوف على الأعمال المنفذة على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

حضر الاجتماع، اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعقيد محمد السيد، المستشار العسكري بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء، ومديرو ومسؤولو مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.
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