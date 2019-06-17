حسين الجسمي يلتقي بجمهوره السعودي 19 يونيو

يحيي النجم الإماراتي حسين الجسمي، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات "موسم جدة" في المملكة العربية السعودية مساء 19 يونيو الجاري.

وأعرب الجسمي عن حماسه للقاء الجمهور في المسرح الروماني عند الواجهة البحرية في جدّة حيث كتب بتعليقه على بوستر الحفل: "لا استطيع الانتظار".

تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي أحيا في الفترة الأخيرة العديد من الحفلات في المملكة العربية السعودية وتكللت جميعها بالنجاح.