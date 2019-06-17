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إنشاء صالة ألعاب مغطاة ومدرجات جديدة بجامعة القناة

الإثنين 17/يونيو/2019 - 12:01 م
إنشاء صالة ألعاب مغطاة ومدرجات جديدة بجامعة القناة
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هشام إسماعيل
 
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قرر الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، إعداد دراسة عن إمكانية تحويل مبنى الهنجر القديم الى صالة ألعاب مغطاه ومدرجات، جاء ذلك خلال جولة تفقديه قام بها رئيس الجامعة داخل الحرم الجامعي الجديد.

ورافقه رئيس جامعة القناة أثناء جولته المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، حيث تفقد رئيس الجامعة مبنى الهنجر القديم من أجل إعادة استغلاله وتحديث أوجه الانتفاع به، واستكمل رئيس الجامعة جولته بزيارة لمبنى رعاية الشباب وإدارة الشئون القانونية.

وشدد خلالها الدكتور طارق راشد، على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الجارية والمستقبلية التي تتم إنشائها علي كل شبر علي أرض جامعة قناة السويس، وذلك لخدمة الطلاب في الجامعة، بالإضافة الي خدمة المرضي عن طريق المستشفيات الجامعية.
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