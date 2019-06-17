المؤشر الرئيسي يتجاوز مستوي الـ 14200 نقطة بمنتصف الجلسة
الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:59 ص
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأثنين مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.4 مليار جنيه.
وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14,256.0 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 607.21 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1,551.87 نقطة.
من جانبه أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأحد، جلسات الأسبوع، علي صعود جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين ومصحوباً بأحجام سيولة متوسطة وحراك نشط علي الأسهم المضاربية بعد إستقرار الوضع الأمني في مصر وثبات سعر النفط لتعاود الأسواق نشاطها مع بداية هذا الأسبوع .
وربح رأس المال السوقى بقيمة 800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.5 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14,210.09 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 606.63 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1,549.83 نقطة.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 80.8 مليون ورقة مالية بقيمة 486,67 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية لعدد 166شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.3%، والعرب على 5.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 25.9%.
ومالت صافى تعاملات المصررين للشراء 69.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات العرب والأجانب للبيع بقيمة 10.5 مليون جنيه،و 58.7 مليون جنيه على التوالى.
وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.
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