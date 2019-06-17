"التمثيل التجارى": ارتفاع الصادرات المصرية البترولية المصرية إلى أمريكا بنسبة 329%
الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:57 ص
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كشفت بيانات التمثيل التجارى، ارتفاع الصادرات المصرية البترولية المصرية، إلى أمريكا بنسبة 329%، لتسجل 822 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل 191 مليون دولار خلال عام 2017.
فى سياق متصل، سجلت الصادرات غير البترولية، زيادة بنسبة 14.8%، لتسجل 1.6مليار دولار 2018، مقابل 1.4 مليار دولار 2017، وحققت صادرات "الكويز"877 مليون دولار بزيادة 16.8% عن عام 2017.
وبلغ إجمالى الصادرات المصرية لأمريكا "بترولية وغير بترولية" 2.5 مليار دولار خلال 2018، مقابل 1.6 مليار دولار خلال 2017، فى حين سجلت واردات مصر 5.05 مليار دولار 2018 مقابل 3.9 مليار دولار 2017 بنسبة ارتفاع 26.6%.
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