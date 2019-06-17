محافظ الإسكندرية: مشروعات مع مرسيليا لخلق سياحة خاصة

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية إنه تم التعاون مع إقليم مرسيليا في مجالات التعليم الفني والبيئة والسياحة، مشيرًا إلى أن مرسيليا لديها سياحة خاصة وهي الرحلات البحرية، وإن الإسكندرية في حاجة إلى تلك النوع من السياحة.





وأضاف "قنصوة" إلى أنه سيتم تشكيل هيئة تلك النادي بالإسكندرية، وسيتم ربطه بمدينة قبرص، وتكون جزء من السياحة الخاصة بالمحافظة، كما أن الإسكندرية في حاجة إلى تأسيس خط جوي خاص، وفي مجالات البيئة هناك مشروع إعادة جزء من التراث السكندري في منطقة مينا البصل بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية.





وأتبع أنه يتم التعاون مع مدينة نيس الفرنسية بتحويل أول محطة مياه الشرب بالمعالجة من الكلور إلى الأوزون، لخلق جودة مياه عالية وهذا أول مشروع في مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا جيدة.





ووقع صباح اليوم الأثنين الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، رينو موزولييه رئيس اقليم بروفونس ألب كوت دازور بجنوب فرنسا الإقليم الذي يضم نيس وكان ومرسيليا واكس اون بروفونس وغيرها من المدن الكبرى تجديد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها عام ٢٠٠٢ بين الإقليم والمحافظة، وذلك تأكيدا على استمرار الرغبة فى التعاون.





وقال محافظ الإسكندرية في مؤتمر صحفي إنه قد تم توقيع اتفاقية تعاون خاصة بالتعليم الفني، واتفاقية إعادة تجديد التعاون الذي تم توقيعه من قبل في عام ٢٠٠٢، وأضاف أن الدولة تفتقد كوادر للتعليم الفني، على الرغم من الإسكندرية تحتوي ٤٤٪ من الصناعة، ٥٨٪من شركات الغاز.





وأشار إلى أن الصناعة قاطرة التنمية، وإذا كانت مصر تحقق نمو قبل عام ٢٠١٠، فقد كانت الصناعة تقود تلك القاطرة، وأنه في الفترة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل فيها على بناء الإنسان وزيادة معدلات النمو، فأن القيمة الحقيقية هو بناء الكوادر، لرفع معدلات نمو الصناعة بشكل مستديم.





واستعرض"قنصوة" أنه خلال السنوات القادمة سيتم إطلاق أربعة مصانع في المجال البتروكيماويات برأس مال يقترب من ٥ مليار دولار، وأنه من المفترض بناء تلك الكوادر.



