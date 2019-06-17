ليخلو لهما الجو.. الإعدام شنقا لسيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالشرقية

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار غبراهيم عبدالحي، زوجة وعشيقها بالإعدام شنقًا، لقيامهما بقتل زوجها لكي يخلو لهما الجو.



وتعود أحداث القضية رقم 1395 لسنة 2018 جنايات منيا القمح، ليوم 13 يونيو، يوم وقفة عيد الفطر، عندما تلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور " حسين ع أ " 49 سنة، ومقيم زفتي الغربية، جثة هامدة أمام قرية الخرس، دائرة مركز منيا القمح.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث مركز الزقازيق، وضم معاونيه النقباء أحمد بنديري، وأحمد شويخ، ولطفي عاطف، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وبتوجيهات العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام، بإشراف العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وقام ضباط مباحث منيا القمح، بتوجيه أكثر من مأمورية لمحل إقامة المجني عليه بالغريبة، وتم فحص معاملاته، بعد أن رجح أفراد أسرته وفاته بسب سرقة السيارة منه.



وكشفت التحقيقات أن الزوجة وصديق المجني عليه، وراء واقعة القتل، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، حيث أتفق علي التخلص منه سويا لكي يحلو لهما الجو، وأتفق مع الشيطان علي خطتهما بقيام الزوجة بوضع السم له في الطعام، أثناء تناوله وجبة العشاء، وبعدها قاما بالتخلص منه بالمكان الذي عثر عليه.



وتم ضبط الزوجة وتدعي" صباح ال م "41 سنة ربة منزل، وعشيقها " محمود ج ال" 48 سنة عامل، ومقيم كفر يوسف دائرة مركز الزقازيق، الذي تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه ووثق فيه وفتح له منزله، تم القبض علي الزوجة وعشيقها وجاري إحالتهما لنيابة منيا القمح، والتي قررت برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.