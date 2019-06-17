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"أمهات مصر": "الديناميكا" سهل.. وشكاوى من ضيق الوقت

الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:57 ص
أمهات مصر: الديناميكا سهل.. وشكاوى من ضيق الوقت
عبير أحمد
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ريم محمود
 
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أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، سهولة امتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة، مشيرة إلى أن هناك شكاوى من تضمين الامتحان أسئلة كثيرة لا تتناسب مع الوقت المخصص لها.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن أغلب أولياء الأمور والطلاب طالبوا بأن يكون إمتحان الديناميكا ثلاث ساعات بدلا من ساعتين، لافته إلى أن هناك حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور من تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الإجتماعي.
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