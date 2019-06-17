"التعليم": الإعلان عن النتيجة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة اليوم



وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات)، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 117 ألفًا و331 طالب طالبة.



بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفًا و104 طالب طالبة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفًا و194 طالب طالبة.



ويؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) بإجمالي عدد 365 طالب طالبة، والامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي عدد 365 طالب طالبة.





وأضاف لـ"الفجر"، أن الإعلان عن نتيجة العينة العشوائية سيكون اليوم الاثنين.