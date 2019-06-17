3 قطاعات تقود بورصة دبي للتراجع بالتعاملات الصباحية





تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسرا عدد 3.48 نقطة ليصل إلى مستوى 2610.36 نقطة.





وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 53.1 مليون سهم محققة ما قيمته 50.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 893 صفقة ل27 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفضت 5 أسهم، واستقر 12 سهما.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.44%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.39%%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.60%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.54%، ثم سهم سوق دبى المالى بنسبة 1.87%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 8.57%، ثم شركة العربية للطيران بنسبة 0.94%.



