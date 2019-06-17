ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

3 قطاعات تقود بورصة دبي للتراجع بالتعاملات الصباحية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:50 ص
3 قطاعات تقود بورصة دبي للتراجع بالتعاملات الصباحية
بورصة دبي
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسرا عدد 3.48 نقطة ليصل إلى مستوى 2610.36 نقطة.

 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 53.1 مليون سهم محققة ما قيمته 50.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 893 صفقة ل27 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفضت 5 أسهم، واستقر 12 سهما.
 
وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.44%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.39%%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.60%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.54%، ثم سهم سوق دبى المالى بنسبة 1.87%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 8.57%، ثم شركة العربية للطيران بنسبة 0.94%.

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور