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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 17-6-2019 في سوق العبور

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:27 ص
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 17-6-2019 في سوق العبور
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استقرت أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 17-6-2019 حيث ارتفعت أسعار كيلو البصل، والفاصوليا، والملوخية، والليمون البلدي في سوق العبور، بينما تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والفلفل الحامي، وجاءت الأسعار في الأسواق على النحو التالي:

تراوحت أسعار الطماطم بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، كما تراوحت البطاطس بين 3 و5 جنيهات، بينما سجلت أسعار البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، وسجلت أسعار الكوسة بين جنيهين و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا، بينما سجلت الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الباذنجان البلدي بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا، وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات.

وترواحت أسعار البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، فيما سجل سعر القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة استقر سعر الليمون البلدي متراوحا ما بين 28 و34 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات، وسجلت الجوافة بين 5 و8 جنيهات، بينما سجل الخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات، وسجل الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، بينما سجل الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.
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