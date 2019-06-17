صورة للملك سلمان وولي عهده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:42 ص
الفجر السعودي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة
سيلفي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وانتشرت الصورة بشكل واسع بين المغردين
ووصفوها بـ"أفخم سيلفي".
وأثنى المغردون على ابتسامه الأمير محمد
بن سلمان، التي لا تفارقه رغم مهامه ومشاغله.
وانتشرت الصورة، بعد ساعات من إجراء ولي
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حوارا مطولا مع صحيفة "الشرق الأوسط"،
نشرته في الساعات الأولى من أمس الأحد.
وأكد ابن سلمان أن المملكة العربية السعودية
لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية،
مؤكدًا في الوقت نفسه أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.
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