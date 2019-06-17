ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صورة للملك سلمان وولي عهده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:42 ص
صورة للملك سلمان وولي عهده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
الملك سلمان وولي عهده
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سيلفي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

وانتشرت الصورة بشكل واسع بين المغردين ووصفوها بـ"أفخم سيلفي".

 

​وأثنى المغردون على ابتسامه الأمير محمد بن سلمان، التي لا تفارقه رغم مهامه ومشاغله.

 

وانتشرت الصورة، بعد ساعات من إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حوارا مطولا مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته في الساعات الأولى من أمس الأحد.

 

وأكد ابن سلمان أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.

 

صورة للملك سلمان وولي عهده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
Advertisements
المزيد عن: ولي العهد السعودي مواقع التواصل الاجتماعي الملك سلمان وولي عهده الملك سلمان السعودية اليوم الأمير محمد بن سلمان أفخم سيلفي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور