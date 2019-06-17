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نيمار في طريقه إلى ريال مدريد

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:41 ص
نيمار في طريقه إلى ريال مدريد
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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اقترب نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من اللعب في ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان لن يعارض رحيل نيمار حال وصول عرض مادي كبير لضمه الميركاتو الصيفي.


وأوضحت أن الأقرب انضمام نيمار إلى ريال مدريد الإسباني وليس برشلونة لأن النادي الملكي هو الأكثر جدية في ضمه من البرسا.

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