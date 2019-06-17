نيمار في طريقه إلى ريال مدريد
الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:41 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
اقترب نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من اللعب في ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان لن يعارض رحيل نيمار حال وصول عرض مادي كبير لضمه الميركاتو الصيفي.
وأوضحت أن الأقرب انضمام نيمار إلى ريال مدريد الإسباني وليس برشلونة لأن النادي الملكي هو الأكثر جدية في ضمه من البرسا.
Advertisements
- نيمار يطلب ضم مهاجم ليفربول ولاعبين للانضمام لريال مدريد
- عودة كوتينيو إلى ليفربول بـ80 مليون يورو
- منتخب كتالونيا يستدعي لاعب ريال مدريد
- ترشيح زيدان لتدريب فرنسا
- أسطورة مانشستر يونايتد يراهن على اختفاء ميسي
- خطأ إداري فادح في برشلونة يستوجب عقوبات من المحكمة الرياضية
- كريستيانو رونالدو يستفز جمهور ريال مدريد
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. تحديد موعد الإعلان عن الصفقة الكبري وتحديد أسماء الراحلين عن الملكي
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. موعد الإعلان عن الصفقة الكبري والريال يوجه صدمة قوية إلى برشلونة
- أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. البرسا يحدد صفقته الجديدة ويقرر بيع نجمه مقابل 125 مليون يورو