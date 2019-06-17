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إخماد حريق ضخم بمصنع إسفنج بالرياض

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:40 ص
إخماد حريق ضخم بمصنع إسفنج بالرياض
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أية حمروشي
 
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تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الاثنين، من إخماد حريق بمصنع إسفنج، دون وقوع إصابات.


وأوضح الدفاع المدني –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مدني الرياض أخمد حريقًا اندلع فجر اليوم، في مصنع للإسفنج بحي المشاعل، مشيرًا إلى أن الحريق تسبب في أضرار محدودة لموقعين مجاورين، دون وقوع أي إصابات.

وكان مدني مدينة بريدة في منطقة القصيم، قام صباح اليوم الاثنين، بإجلاء سبعة أشخاص من منزل عقب اندلاع حريق بالمطبخ.

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