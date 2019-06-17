توم هانكس يعتبر هذا النجم سببا في نجاح الجزء الجديد من فيلم TOY STORY





بدأ كل من النجم توم هانكس والنجم تيم آلين الحملة الترويجية للجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة الشهير حكاية لعبة، بافتتاحهما للعرض الخاص للفيلم بمدينة لوس أنجلوس.

ونشرت شركة ديزني البوستر الرسمي للجزء الرابع المنتظر من فيلم الرسوم المتحركة الشهير قصة لعبة، وظهر على البوستر شخصيات الفيلم الرئيسية "وودي" و"باظ يطير".

وأجرى النجم الكبير توم هانكس عدة حوارات صحفية على خلفية افتتاح العروض الخاصة للفيلم الجديد، تحدث خلالها عن مشاركة النجم كيانو ريفز له في التمثيل بأحد الأدوار الرئيسية حيث أعترف ان كيانو يشكل عاملا رئيسيا في نجاح الفيلم.

وكانت قد أعلنت شركة ديزني انضمام النجم الكبير كيانو ريفز لفريق عمل الفيلم بتجسيده لأحد الأصوات الرئيسية به، والتي لم يكشف عنها حتى الآن.

ومن المنتظر عودة الجزء الرابع لأشهر فيلم رسوم متحركة في يونيو الجاري من بطولة النجم توم هانكس والنجم توم ألين في الأصوات الرئيسية.