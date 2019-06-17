ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توم هانكس يعتبر هذا النجم سببا في نجاح الجزء الجديد من فيلم TOY STORY

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:38 ص
توم هانكس يعتبر هذا النجم سببا في نجاح الجزء الجديد من فيلم TOY STORY
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements


بدأ كل من النجم توم هانكس والنجم تيم آلين الحملة الترويجية للجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة الشهير حكاية لعبة، بافتتاحهما للعرض الخاص للفيلم بمدينة لوس أنجلوس.

 

ونشرت شركة ديزني البوستر الرسمي للجزء الرابع المنتظر من فيلم الرسوم المتحركة الشهير قصة لعبة، وظهر على البوستر شخصيات الفيلم الرئيسية "وودي" و"باظ يطير".

 

وأجرى النجم الكبير توم هانكس عدة حوارات صحفية على خلفية افتتاح العروض الخاصة للفيلم الجديد، تحدث خلالها عن مشاركة النجم كيانو ريفز له في التمثيل بأحد الأدوار الرئيسية حيث أعترف ان كيانو يشكل عاملا رئيسيا في نجاح الفيلم.

 

وكانت قد أعلنت شركة ديزني انضمام النجم الكبير كيانو ريفز لفريق عمل الفيلم بتجسيده لأحد الأصوات الرئيسية به، والتي لم يكشف عنها حتى الآن.

 

ومن المنتظر عودة الجزء الرابع لأشهر فيلم رسوم متحركة في يونيو الجاري من بطولة النجم توم هانكس والنجم توم ألين في الأصوات الرئيسية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور