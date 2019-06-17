"المنصور" تحتفل بـ١٢٠ سنة أوبل.. "الكل كسبان"

وتتمتع أوبل بمكانة كبيرة في السوق المصري ، فمنذ عشرات السنين وأوبل تمتلك قاعدة متميزة من الملاك وهو ما يبدو واضحا من تواجدهم بقوة على السوشيال ميديا ، فتجد ان جروب ملاك " أوبل " هو من أكبر وأنشط جروبات ملاك السيارات على مواقع التواصل الإجتماعي ، ويأتي هذا النجاح وهذه القاعدة الجماهيرية كنتيجة للإهتمام المباشر والرعاية الخاصة التي يحصل عليها الملاك من شركة المنصور للسيارات التي لم تتردد في إطلاق العروض والبرامج التي تهدف دائما إلى وضع عملائها في المقدمة تحقيقا لشعارها دوما " أنت في أيد أمينة " .

وتمتلك " أوبل " أسطولا كبيرا من السيارات في السوق المصري ، فتجد في قطاع السيدان السيارة التي حطمت الأرقام القياسية " إنسجينيا " والتي نجحت بإمتياز في حصد المركز الأول في مبيعات الشريحة الخاصة بها للعام الثاني على التوالي ، وأيضا " أسترا تيربو " التي تم تقديمها بمواصفات ممتازة وسعر منافس وبالإنتقال إلى قطاع السيارات الرياضية متعددة الإستخدام SUV فنجد السيارة الرائعة جراند لاند والتي طرحتها أوبل مزودة بتجهيزات قياسية من الفئة الأولى وهي التجهيزات التي لا توجد في أول فئة لدى المنافسين ، كما أنها قدمت للسوق بسعر مناسب جدا .

مع المنصور .. أنت في أيد أمينة





إن شعار " أنت في أيد أمينة " واقع يعيشه عملاء " المنصور للسيارات " ، لما تقدمه الشركة لعملائها من رعاية متمثلة في عروض وتخفيضات على مدار العام ، فضلا عن إمتلاكها قطاع لخدمات ما بعد البيع هو الأقوى في مصر ، سلسة من الأحداث على مدار أعوام أثبتت لأجيال متتالية أن " المنصور للسيارات " إختيار مثالي لأي عميل .