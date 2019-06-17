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رغم تخصيص ألبومها الجديد للمثليين.. تايلور سويفت تنفي تغير ميولها الجنسية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:28 ص
رغم تخصيص ألبومها الجديد للمثليين.. تايلور سويفت تنفي تغير ميولها الجنسية
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أحمد جمال أحمد
 
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على غير العادة، أعلنت تايلور سويفت، طرح ألبوم جديد بعد عام واحد من طرحها لآخر ألبوماتها، ريبوتيشن، وذلك بطرحها لبوستر الألبوم الجديد رسميا على صفحتها الخاصة على انستجرام.

 

وسيكون الألبوم الجديد باسم lover، وسيضم 9 أغنيات جديدة تتعامل خلالهم تايلور مع عدد من أبرز صناع الأغاني في العالم منهم إيد شيران.

 

وطرحت تايلور أغنية "سينجل" من الألبوم قبل طرحه كاملا بالأسواق، كانت بعنوان You Need To Calm Down، وكانت بالكامل كدعم لحقوق المثليين.

 

ومقابل ذلك حظيت تايلور بالعديد من عبارات الاستحسان من متابعيها من هذه الفئة على حساباتها الخاصة على موقع تويتر وموقع انستجرام.

 

وظهرت العديد من الشائعات التي تفيد بأن تايلور قد قررت تغيير ميولها الجنسية، غير أنها نفت ذلك بشكل قاطع عبر تغريدة لها نشرتها على حسابها الخاص على تويتر.

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