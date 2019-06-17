تركيا: إنقاذ 31 شخصًا إثر غرق قارب مهاجرين في بحر ايجه





وأضاف أن القارب سقط في بحر ايجه قبالة ساحل بودروم في وقت مبكر يوم الاثنين، وهي منطقة قريبة من جزيرة كوس اليونانية.



كما أوضح انه شارك زورقين من خفر السواحل وطائرة هليكوبتر وفريق من الغواصين في عملية البحث والانقاذ.





ولكن لم يتضح على الفور سبب غرق القارب. على الرغم من انخفاض عدد الأشخاص المتجهين إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي منذ ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015، إلا أنه يواصل المئات العبور كل أسبوع.



قال خفر السواحل في تركيا، إنه أنقذ 31 مهاجرًا بعد غرق قاربهم قبالة الساحل التركي، ويبحث عن تسعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.