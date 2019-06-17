محافظ السويس يعتمد تنسيق قبول الثانوي العام والتعليم الفني (تعرف عليه)
الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:32 ص
أبوبكر عبد المعز
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اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الإثنين، تنسيق القبول للثانوي العام ٢٠١٩، بمجموع ٢١٠ درجة وللتعليم الخاص بمجموع ١٨٠ درجة بجميع مدارس السويس.
كما اعتمد محافظ السويس، تنسيق القبول لمدارس التعليم الفنى ٢٠١٩، حيث أن مجموع القبول في مدرسة البتروكيماويات ٢٦٥ والسويس للصناعات المتقدمة ٢٦٠ والمتقدمة بنين ٢٥٥ والمتقدمة التجارية ٢٢٠ والصناعات البحرية ٢٠٠ والمتقدمة الفندقية ١٧٠.
كما اعتمد محافظ السويس، تنسيق القبول لمدارس التعليم الفنى ٢٠١٩، حيث أن مجموع القبول في مدرسة البتروكيماويات ٢٦٥ والسويس للصناعات المتقدمة ٢٦٠ والمتقدمة بنين ٢٥٥ والمتقدمة التجارية ٢٢٠ والصناعات البحرية ٢٠٠ والمتقدمة الفندقية ١٧٠.
هذا وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس كافة المدراس بالتنسيق الرسمى.
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