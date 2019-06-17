حكايات اليوم.. فضيحة "ووترغيت".. وميلاد يوسف السباعي

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 17 يونيو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر، أبرزها إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت، فضلًا عن ميلاد الروائي يوسف السباعي.

فضيحة ووترغيت

في مثل هذا اليوم 1972، تم إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت.

ووترغيت هو اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا، كان عام 1968 عامًا سيئاً على الرئيس ريتشارد نيكسون، حيث فاز بصعوبة شديدة على منافسه الديموقراطي همفري، بنسبة 43.5% إلى 42%، مما جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام 1972 صعبًا جدًا.

وقرر الرئيس نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت، وفي 17 يونيو 1972 ألقي القبض على خمسة أشخاص في واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة.

وكان البيت الأبيض قد سجل 64 مكالمة، فتفجرت أزمة سياسية هائلة وتوجهت أصابع الإتهام إلى الرئيس نيكسون، استقال على أثر ذلك الرئيس في أغسطس عام 1974، تمت محاكمته بسبب الفضيحة، وفي 8 سبتمبر 1974 أصدر الرئيس الأمريكي جيرالد فورد عفواً بحق ريتشارد نيكسون بشأن الفضيحة.

انفجارات الكويت

و17 يونيو 1986، وقعت أربعة إنفجارات في الكويت بعدد من المنشئات النفطية بمنطقة الأحمدي سببت حرائق كبيرة في ميناء الأحمدي وحقول المقوع دون وقوع إصابات، وقد تبنت "منظمة الثوريون العرب" مسؤولية هذه الإنفجارات.

اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

واليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وهو يوم عالمي من أيام الأمم المتحدة يهدف لتعزيز الوعي بالتصحر والجفاف، كونها أكبر التحديات البيئية في أيامنا هذه، ويتم الاحتفال بهذا اليوم في 17 يونيو من كل عام.

ميلاد يوسف السباعي

يوسف السباعي، من مواليد 17 يونيو 1917 وهو أديب وعسكري ووزير مصري سابق، تولى السباعي العديد من المناصب والتي تدرج بها حتى وصل لأعلاها فعمل كمدرس في الكلية الحربية، وفي عام 1952م عمل كمديراً للمتحف الحربي.

وتدرج في المناصب حتى وصل لرتبة عميد، وبعد تقاعده من الخدمة العسكرية تقلد عدد من المناصب منها: سكرتير عام المحكمة العليا للفنون والسكرتير العام لمؤتمر الوحدة الأفروأسيوية وذلك في عام 1959م، ثم عمل كرئيس تحرير مجلة "أخر ساعة" في عام 1965م، وعضوا في نادي القصة، ورئيساً لتحرير مجلة "الرسالة الجديدة".

وفي عام 1966م انتخب سكرتيراً عاماً لمؤتمر شعوب أسيا وأفريقيا اللاتينية، وعين عضواً متفرغاً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بدرجة وزير، ورئيساً لمجلس إدارة دار الهلال في عام 1971م، ثم اختير للعمل كوزير للثقافة في مارس 1973م في عهد الرئيس السادات، وأصبح عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عام 1976م، وفي عام 1977 تم انتخاب السباعي نقيب الصحافيين المصريين.

ميلاد محمد البرادعي

محمد البرادعي من مواليد 17 يونيو 1942، وهو دبلوماسي وسياسي مصري، وحاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005 أثناء عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدير لها، ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير.