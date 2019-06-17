ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدير مركز النيل للإعلام: استطلاعات الرأي صناعة.. ويجب أن نتأكد من مصدرها

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:26 ص
مدير مركز النيل للإعلام: استطلاعات الرأي صناعة.. ويجب أن نتأكد من مصدرها
أحمد ناقد
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال أحمد ناقد، مدير مركز النيل للإعلام التابع لهيئة الاستعلام، إن استطلاعات الرأي هى المرآة العاكسة لصانعي القرار والمسئولين عن نبض الشارع.

وأشار "ناقد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أنه لا يجب أن نستطلع الرأي من صفحات "السوشيال ميديا"، مضيفًا أن جلسات الحوار المجتمعي جزء من آليات استطلاع الرأي.

وأضاف أن استطلاعات الرأي هى صناعة، ويجب أن نتأكد من مصدر الاستطلاع حتى لا نسير وراء معلومات مغلوطة، موضحا أن استطلاعات الرأي تساعد صانعي القرار على الوصول إلى المواطن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور