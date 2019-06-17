مدير مركز النيل للإعلام: استطلاعات الرأي صناعة.. ويجب أن نتأكد من مصدرها



وأشار "ناقد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أنه لا يجب أن نستطلع الرأي من صفحات "السوشيال ميديا"، مضيفًا أن جلسات الحوار المجتمعي جزء من آليات استطلاع الرأي.





وأضاف أن استطلاعات الرأي هى صناعة، ويجب أن نتأكد من مصدر الاستطلاع حتى لا نسير وراء معلومات مغلوطة، موضحا أن استطلاعات الرأي تساعد صانعي القرار على الوصول إلى المواطن.



قال أحمد ناقد، مدير مركز النيل للإعلام التابع لهيئة الاستعلام، إن استطلاعات الرأي هى المرآة العاكسة لصانعي القرار والمسئولين عن نبض الشارع.