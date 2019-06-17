ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مركز صحة (937) يقدم أكثر من 42 ألف استشارة طبية

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:25 ص
مركز صحة (937) يقدم أكثر من 42 ألف استشارة طبية
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
قام مركز صحة (937) بحجز (38494) موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى (9784) بلاغًا، وأنهى إجراء (222) طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت الصحة أن المركز قدم (42427) استشارة طبية خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (146652) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (55725) استفسارًا.

ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور