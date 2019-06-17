مواجهة بين "بوينج" و"إيرباص" في معرض باريس للطيران
الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:24 ص
ترجمة منار طارق
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يجتمع نخبة الطيران في العالم في معرض باريس للطيران وسط مخاوف تتعلق بالسلامة بعد حادثتي تحطم طائرة بوينج 737 ماكس الشهيرة. كما يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والقوى الأخرى على الحدث الذي افتتح الاثنين في مطار لو بورجيه.
قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، إن الشركة تتجه نحو معرض هذا الأسبوع "بتواضع" بعد حوادث تحطم الطائرات في إندونيسيا وإثيوبيا، وتواصل الاتصالات بين بوينج عبر نظام التحذير في قمرة القيادة في ماكس.
قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، إن الشركة تتجه نحو معرض هذا الأسبوع "بتواضع" بعد حوادث تحطم الطائرات في إندونيسيا وإثيوبيا، وتواصل الاتصالات بين بوينج عبر نظام التحذير في قمرة القيادة في ماكس.
وتتوقع شركة Rival Airbus بعض الطلبيات الكبيرة على الرغم من بطء المبيعات حتى الآن، ومن المرجح أن تكشف النقاب عن A320 XLR بعيد المدى في معرض باريس.
يضم هذا الحدث أيضا عرض للطائرات الكهربائية وسيارات الأجرة بدون طيار وغيرها من صناعات التكنولوجيا المتطورة
يضم هذا الحدث أيضا عرض للطائرات الكهربائية وسيارات الأجرة بدون طيار وغيرها من صناعات التكنولوجيا المتطورة
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