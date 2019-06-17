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جيسكا ألبا بإطلالة مميزة في ثاني ظهور لها بمهرجان مونت كارلو للتليفزيون

الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:20 ص
جيسكا ألبا بإطلالة مميزة في ثاني ظهور لها بمهرجان مونت كارلو للتليفزيون
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أحمد جمال أحمد
 
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شاركت النجمة الأمريكية الكبيرة جيسكا ألبا بالحفل الافتتاحي لمهرجان مونت كارلو الدولي السنوي للتليفزيون الذي تحتضنه امارة موناكو الفرنسية.

 

وفي ثاني ظهور لها بالمهرجان، أطلت النجمة الأمريكية الكبيرة بإطلالة مميزة من تصميمات مصممة الأزياء العالمية Silvia Tcherassi.

 

وجاءت مشاركة جيسكا بالحفل الافتتاحي للمهرجان، بمناسبة بداية بث مسلسلها الجديد LA's Finest، الذي شهد الحفل الافتتاحي للمهرجان عرض حلقته الأولى.

 

وتنتج المسلسل للتليفزيون شبكة نيتفليكس الأمريكية ومن المقرر بداية بثه بالولايات المتحدة وبريطانيا مطلع الشهر القادم.

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