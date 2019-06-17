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هشام خارما يحيي حفلا بالأوبرا.. الليلة

الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:13 ص
هشام خارما يحيي حفلا بالأوبرا.. الليلة
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سعد نبيل
 
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يحيى الفنان هشام خارما مساء اليوم حفل مهرجان الأوبرا الصيفى فى تمام الساعة السابعة مساء.

يعتبر خارما من أبرز أيقونات الموسيقى الإلكترونية بمصر، وحقق نجاحًا جماهيريًّا واسع المدى مع بدايات رحلة مشروعه الخاص العام الماضي الذي تمخض عنه إطلاق أول ألبوماته الموسيقية "اليقين"، ومن أشهر أعماله الغنائية "سهلة وبسيطة"، و"شوف بقلبك" و"فى الملكوت" وموسيقى بروموهات منتدى شباب العالم، وأطل مؤخرًا بأجدد أغانيه "يومين" بمشاركة النجم هانى عادل، ويحضر حاليًا لإطلاق ألبومه الموسيقى الثانى.
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