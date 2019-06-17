ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وودلاند يتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للجولف

الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:16 ص
وودلاند يتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للجولف
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

 

فاز الأمريكي جاري وودلاند ببطولة أمريكا المفتوحة للجولف، بفارق 3 ضربات الليلة الماضية، بعد أن حافظ على تماسك أعصابه ليتفوق على منافسه بروكس كوبكا.

 

وسدد المصنف 25 عالميا 69 ضربة، بواقع ضربتين تحت المعدل في الجولة الأخيرة.

 

وأنهى وودلاند مشواره محققا 271 ضربة بواقع 13 ضربة تحت المعدل بينما سدد كوبكا، المصنف الأول عالميا والذي كان يسعى لإحراز لقبه الخامس في البطولات الكبرى في آخر تسع مشاركات، 68 ضربة في الجولة الأخيرة ليكتفي بالمركز الخامس.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس - أساسي
x
18:00
بوروندي - أساسي
بطولة كوبا أمريكا 2019
أوروجواي
4
x
00:00
0
الإكوادور